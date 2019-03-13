بريانكا شوبرا تبارك لزوجها بعد تصدر أغنيته قائمة الـ"Billboard"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأت الفنانة الهندية العالمية، بريانكا شوبرا، زوجها المغني الإنجليزي، نيك جونز، بعد تصدر أحدث كليباته الغنائية بعنوان "Sucker" قائمة الـ"Billboard" العالمية لأفضل 10 أغاني، والتي حققت نجاحاً كبيراً منذ طرحها على القناة الرسمية له باليوتيوب خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشرت بريانكا، صورة مهداه من موقع "Billborad" العالمي، والتي تهنئه خلالها بنجاح أغنيته وتصدرها قائمة أفضل 10 أغاني مزيحاً أغنية "Shallows" لليدي جاجا والتي تصدرت القائمة طيلة الأسبوع الماضي، وعلقت قائلة: "سعيدة لأن أعود للمنزل وأجد هذا، فخورة بك حبيبي".