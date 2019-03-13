استعدادًا لطرحه.. "W. Bros" تروج لفيلم الرعب "The Curse of La Llorona"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

روجت شركة "Warner Bros" لأحدث انتاجاتها السينمائية هذا العام، وهو فيلم الرعب والغموض "The Curse of La Llorona"، بنشر فيديو مجمع لردود أفعال الجمهور عبر حساباتهم المختلفة على صفحتها الرسمية على "انستجرام"، وعلقت قائلة: "شاهدوا ردود أفعال الجمهور حول الفيلم في السينمات 19 أبريل".

وتدور أحداث الفيلم حول استقطاب اخصائي اجتماعي وأطفاله للبحث وراء أحد الظواهر الغير طبيعية ليكتشفوا وجود قوي غامضة تحاول السيطرة عليهم، ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من النجوم والنجمات منهم ليندا كارديليني، باتريشيا فيلاسكيز، ريموند كروز، وجون مارشال جونز.