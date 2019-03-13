محمد رمضان يهدي أرباح حفلته الغنائية المرتقبة لصالح مستشفى 57357

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

غرد الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بفيديو خلال زيارته لمستشفي 57357 لعلاج سرطان الأطفال، وعلق عليه قائلاً "جزء من أرباح أقوي حفلة في مصر لصالح علاج أطفال مصر"، ولاقت التغريدة اعجاب المئات من متابعي رمضان على حسابه.

وأعلن محمد رمضان، خلال الساعات القليلة الماضية عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيامه بحفل غنائي ضخم بعد وصول عدد أغانيه لـ15 أغنية والحفل يحمل عنوان "أقوي حفلة في مصر" بمركز المنارة بمدينة التجمع الخامس، يوم الجمعة الموافق 29 مارس الجاري.

يذكر أن محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله "زلزال" والذي يتعاون خلاله لأول مرة مع الفنانة حلا شيحة بعد قرارها مؤخراً بالعودة للساحة الفنية مرة أخرى، والمقرر منافسته ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.