5 مستحضرات تجميل جعلت كيت ميدلتون على عرش الأناقة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعتني دائما كيت ميدلتون، زوجة الأمير البريطاني ويليام، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، بأناقتها وبشرتها، واختياراتها في إطلالاتها المختلفة، مما جعلها أيقونة في عالم الموضة والأزياء.

دوقة “كامبردج” تعد واحدة من بين أكثر نساء العالم شهرة، ومن بين الشخصيات المؤثرات في الحقل الاجتماعي، نظرا لحضورها مناسبات عامة وخيرية كثيرة برفقة زوجها أو أفراد من الأسرة الملكية.

كيت ميدلتون تعلم جيداً أن الأنظار موجّهة إليها، وأن عدسات الكاميرات تلاحقها مع كل إطلالة لها؛ لذلك فهي تحرص على العناية بجمالها واختيار مستحضرات تبرزه بأسلوب رصين وأنيق.

كيت ميدلتون أعلنت خلال تصريحات صحفية لها أنها لا تستغني أبداً عن 5 مستحضرات تجميل، وأنها سلاحها لإبراز جمالها بالطريقة التي يظهر بها.. وهي:

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استخدام ماسكرا Hypnôse من لانكوم Lancôme .

ولكي تمنح وجنتيها لوناً زهرياً مائلاً إلى البرونزي، تختار كيت من بوبي براون Bobbi Brown لوحة البلاش بالدرجات المتفاوتة Shimmer Brick Compact- Pink Quartz.

ومن العلامة نفسها تختار كيت الأيلاينر الخاص بها وهو Long-Wear Gel Eyeliner والذي يساعدها في تحديد سماكة الخط الذي تريده ويمنحها لوناً أسود كاحلاً.

ولمكياج عينيها، تختار كيت ظلالاً باللون البيج الناعم وهو Nars Cosmetics Single Eyeshadow Verona

ولشعرها تستخدم شامبو Bain Oléo-Relax من Kerastase بتركيبة غنيّة بالزيوت الطبيعية يرطب الشعر ويحميها من التجعّد.