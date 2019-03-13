شكرا لقرائتكم خبر عن إيفا جرين مذهلة بالعرض الاول لـ "Dumbo".. وكولين فارين "آخر شياكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية إيفا جرين العرض الأول لفيلم " Dumbo " والذي أقيم في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية، حيث ظهرت إيفا جرين بإطلالة خطفت الأنظار نحوها، حيث اختارت فستانها من مجموعة تصميمات " Iris van Herpen " وكانت المجوهرات بإمضاء " Bulgari " ، اما حذائها فكان من " Jimmy Choo " .

حضر ايضا النجم العالمي كولين فاريل العرض، وقد ظهربملابس حملت إمضاء دار أزياء " Ermenegildo Zegna " ، كما حضرت النجمة الشهيرة هيلان ميران و المخرج تيم بورتون و مايكل كياتون و داني ديفيتو .



ايفا جرين (1)



ايفا جرين (2)



ايفا جرين (3)



ايفا جرين (4)

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كولين فاريل



هيلان ميران



هيلان ميران (3)