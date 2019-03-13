- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لقرائتكم خبر عن إيفا جرين مذهلة بالعرض الاول لـ "Dumbo".. وكولين فارين "آخر شياكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية إيفا جرين العرض الأول لفيلم " Dumbo " والذي أقيم في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية، حيث ظهرت إيفا جرين بإطلالة خطفت الأنظار نحوها، حيث اختارت فستانها من مجموعة تصميمات " Iris van Herpen " وكانت المجوهرات بإمضاء " Bulgari " ، اما حذائها فكان من " Jimmy Choo " .
حضر ايضا النجم العالمي كولين فاريل العرض، وقد ظهربملابس حملت إمضاء دار أزياء " Ermenegildo Zegna " ، كما حضرت النجمة الشهيرة هيلان ميران و المخرج تيم بورتون و مايكل كياتون و داني ديفيتو .
ايفا جرين (1)
ايفا جرين (2)
ايفا جرين (3)
ايفا جرين (4)
كولين فاريل
هيلان ميران
هيلان ميران (3)
كانت هذه تفاصيل خبر إيفا جرين مذهلة بالعرض الاول لـ "Dumbo".. وكولين فارين "آخر شياكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.