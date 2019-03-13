حضور زوج فيليسيتي هوفمان لجلسة استماعها في قضية الغش (صور)​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حضر الممثل الأمريكي ويليام ميسي، لجلسة استماع القضية المتهمة فيها زوجته الممثلة التليفزيونية، فيليسيتي هوفمان، بالاحتيال والغش بأحد القاعات الفيدرالية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء.

وقد ألقت السلطات الأمنية القبض على الممثلة الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، بعد تورطها بالتآمر وارتكاب عمليات احتيال عبر البريد الإلكتروني.

كما ألقي القبض على هوفمان ضمن عدد من الأفراد المتورطين في مؤامرة سهلت الغش بامتحانات الالتحاق بالكلية وقبول الطلاب كمجندين رياضيين مزعومين من قبل عملاء اتحاديين في عدة ولايات، من خلال عدد من الوثائق التي تم كشفها مساء اليوم الثلاثاء بأحد المحاكم الفيدرالية في بوسطن.

ووجهت المباحث الفيدرالية اتهامات لعدد من الأشخاص البارزين منهم الممثلة لوري لوجلين بالغش والاحتيال. وهي متهمة أيضًا برشوة تقدر بـ15 ألف دولار لإنابة ابنتها الكبرى بامتحانات الجامعة، على أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الساعات القليلة الماضية.