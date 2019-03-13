سينما زاوية تُحيي ذكرى أسامة فوزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة منى هلا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة المخرج الراحل أسامة فوزي.
وعلقت منى على الصورة: "فى حب أسامة فوزى عيلة وأصدقاء، ومحبي أسامة فوزى بيدعوكم لزاوية للاحتفال بعيد ميلاده، هنعرض فيلمه الأول "عفاريت الأسفلت" و هنزين زاوية بمقتنيات من أفلامه، تعالوا نتجمع ساعة قبل العرض عشان نتفرج على المعرض و نحكي ونسترجع سوا ذكرياتنا عن أسامة وأفلامه والسينما".
وأضافت منى هلا: "الدخول للقاعة يبدأ الساعة ٦:١٥ مساءً، يبدأ المعرض ٥:٣٠ مساءًا، العرض مجاني والدخول بأولوية الحضور يوم ١٨ مارس بمناسبة ذكرى ميلاد أسامة فوزي ألف رحمة و نور على روحه الطيبة".
ورحل المخرج أسامة فوزي، عن عالمنا 8 يناير الماضي، عن عمر يناهز 58 عاما.
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