ميجان ماركل تطبخ بمفردها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف أصدقاء مقربون من الأمير البريطاني هاري، وزوجته الأمريكية ميجان ماركل، أن الثنائي الملكي يعيش حياة مختلفة تماما عما يعتقده كثير من الناس.

ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “ميرور” الإنجليزية، يعتقد العديد من الناس أن هاري وميجان يعيشان حياة الرفاهية وسط قصر كنسينجتون، لكن ما يحدث هو العكس تماما.

الصحيفة نقلت عن مصدر لها، قوله: إن حياة ميجان ماركل تغيرت بشكل كامل منذ اليوم الذي قالت فيه نعم للأمير هاري ووافقت على الزواج منه، مضيفا: انتقلت من حياة النجومية في أمريكا لتصبح عضوا في العائلة الملكية البريطانية.

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أصدقاء دوق ودوقة “ساسكس”، قالوا: ميجان وهاري لا يحظيان بطباخ خاص يتكفل بهما، مشيرين إلى أن دوقة “ساسكس” تقوم بنفسها كل مساء بطبخ الوجبات بمفردها.. كما أنها تصفف شعرها وتضع الماكياج يوميا بمفردها قبل حضور أي حدث.. باستثناء يوم زفافها تكلف شخص مقرب منها بذلك.

صحيفة “ميرور” اضافت، إن ميجان البالغة من العمر 37 عاما، تهتم كثيرا بأناقتها وتحرص على اختيار الملابس بعناية تامة، الأمر الذي جعلها تحرز لقب “الأكثر أناقة بين النساء في عام 2018”.

أندريا لافينثال، محررة شئون الموضة والجمال في مجلة “بيبول” الأمريكية، قالت: لم تتضمن القائمة أبدا أي عضو في أسرة حاكمة أو أي شخص من خارج هوليوود، لكن عندما تتحدث عن الموضة و2018 فلا يمكن تجاهل اسم ميجان ماركل.

يشار إلى أن الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، تزوج من الممثلة السابقة، ميجان ماركل، في مايو الماضي، وينتظران خلال الأيام المقبلة مولودهما الأول.