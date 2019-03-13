وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل تكشف كيف تعرفت على بوتين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت كارين كنايسل، وزيرة الخارجية النمساوية، كيف وأين ومتى تعرفت على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى وزير خارجيته سيرجي لافروف.

ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” نقلا عن صحيفة “كوميرسانت” الروسية، قالت الوزيرة: إن لقائها الأول مع الرئيس بوتين حينما كانت تعمل في مهنة المتاعب، وإنها التقته عندما كانت تعمل صحفية في عام 2001.

الوزيرة أضافت، إن ذلك كان على هامش أول اجتماع للرئيس الروسي مع نظيره الأمريكي جورج دبليو بوش، في ليوبليانا.. وإنها تبادلت أيضاً الآراء والحديث بعد ذلك مع الرئيس الروسي في مناسبات أخرى، لأنه لو لم تتوطد علاقتها الشخصية معه، ما كان ليقبل دعوتها لحضور حفل زفافها.

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كارين تحدثت عن العلاقات الشخصية الجيدة التي تربطها أيضا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.. وقالت: إنه بعد غداء مشترك، عندما أشعل لافروف سيجارة، دخنت أيضاً سيجارة معه، لا أعرف ما إذا كان ذلك صحيحا، ولكن في خدمة البروتوكول أخبروني أن هذه كانت الحالة الوحيدة، أو النادرة، عندما قام أحد النزلاء بالتدخين معه، ولاحظنا هنا في فيينا أننا ندخن سيجارتين معا وأكثر من مرة، وهذا ما يربط بيننا أيضا.

زفاف كارين كنايسل على رجل الأعمال، فولفغانغ ميلينغر، كان قد أقيم في أغسطس من العام الماضي، وأمضى الرئيس الروسي ساعة واحدة فقط في حفل الزفاف حيث قام برفع نخب العروسين باللغة الألمانية، والرقص مع الوزيرة، وتقديم الهدايا للعروسين وهي لوحة ذات منظر ريفي، ومستخرج زيت قديم، و”سماوار تولا” لتحضير الشاي.

كما كتب بوتين أيضا تمنياته للعروسين بالرفاه والبنين على غطاء محرك سيارة كنايسل وزوجها.