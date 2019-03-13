عزاء والدة الإعلامي خالد لطيف بحضور نجوم الرياضة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
حرص نجوم الرياضة على تقديم واجب العزاء فى والدة الإعلامي خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والذي أقيم فى مسجد عمر مكرم.
وجاء على رأس الحضور إيهاب لهيطة مدير المنتخب، وثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ووليد العطار مدير شئون اللاعبين، وَعَبَدالمنعم شطة نجم الأهلى السابق، وحمادة المصرى عضو مجلس الجبلاية السابق، ومحمد فاروق الحكم الدولي السابق، ومحمد الماشطة المستشار القانونى للجبلاية.
كما حضر طارق يحيى نجم الزمالك السابق، وعلاء ميهوب نجم الأهلي السابق، ومحمود أبو رجيلة، وأحمد سمير لاعب الزمالك السابق، وفتحي نصير، وخالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني، وضياء السيد، والحكم محمود عاشور، والحكم محمد الصباحي، وإسماعيل يوسف عضو مجلس الزمالك.
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