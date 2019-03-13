بعد مافيا.. محمد رمضان يستعد لطرح كليب جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن النجم والمطرب المصري محمد رمضان، عن طرحه كليب جديد، يحمل عنوان “القمر” خلال أيام، مشوقا جمهوره، كما وجه الشكر لمتابعيه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقال محمد رمضان: أولاً انتظروا كليب القمر فى خلال أيام ثانياً شكراً سيادة الجمهور الغالى على 4,000,000 subscriber على قناتى الشخصية على Youtube.

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ومن جانب أخر، يستعد النجم محمد رمضان، لإحياء حفلته الغنائية، يوم الجمعة 29 مارس الجارى، بصحبة إحدى فرق الدي جى”، حيث وعد رمضان جمهوره عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” بحفل غنائى ينوى إقامته منذ فترة، وتم الاستقرار على نهاية مارس ليكون الموعد النهائى.

ومن المتوقع أن يقدم “رمضان” خلال الحفل أغانيه التى صورها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحا كبيرا، وهى “نمبر وان” و”أنا الملك” و”مافيا” وغيرها، كما يغنى أغنيته الجديدة “فيرس” لأول مرة كاملة فى الحفل.

وكانت أخر، أعمال النجم محمد رمضان الغنائية كليب مافيا، والذي تجاوز 75 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب في أقل من ثلاثة أشهر.