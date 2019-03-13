جاستن بيبر مريض.. وزوج كيم كاردشيان يرافقه.. شاهد

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
نشر المطرب الكندى الشهير جاستين بيبر، والبالغ من العمر 25 عاما، صورة له على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أثارت حالة من القلق العارم بين معجبيه.
وظهر النجم العالمي في الصورة، وهو برفقة المغني كاني ويست، زوج العارضة ونجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان، وكتب عليها التالى: أعاني بشدة من الاضطراب والاكتئاب الشديد، وأشعر بأنّني غريب ومتفكك”، وطالب جاستن جمهوره بالدعاء له للخروج من هذه الفترة العصيبة التي يمر بها سريعًا.
وكانت مجلة عالمية، قد كشفت أن النجم والمطرب الكندي الشهير جاستن بيبر، يعاني من اكتئاب شديد خلال هذه الفترة وعلى أثره يتلقى علاجا نفسيا.
وذكرت المجلة في تقرير لها، أن مصدرا مقربا من النجم العالمي، أكد أن ما يمر به من أزمة نفسية لا علاقة له بزواجه من عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين بل أنه سعيد معها للغاية.
ولكن المصدر، أشار إلى أن النجم العالمي بيبر يعاني من مشكلة نفسية عقلية ويخضع لعلاج نفسي مكثف يحسن من حالته ويزيد من طاقته الإيجابية.
وكانت حبيبته السابقة سيلينا جوميز عانت من الاكتئاب وأصيبت بانهيار عصبي حاد دخلت على إثره لمصحة نفسية شهر أكتوبر الماضي وتعافت بعد أشهر قليلة.
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