مسئول إسرائيلي يهنئ هيفاء وهبي بعيد ميلادها بسخرية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مؤخرا بعيد ميلادها، الذي يوافق يوم 10 مارس، حيث أتمت عامها الـ 43.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، وجه تهنئة لهيفاء بمناسبة عيد ميلادها، لكنه سخر من تأييدها لحزب الله اللبناني، حيث كتب، على حسابه على “تويتر”: “مبروك هيفاء وهبي، كل عام وأنت بألف خير”.

وأضاف: “أنت معروفة بدعمك لحزب الله بس طبعا لنصر الله ما في مصاري ليجبلك هدية بعيد ميلادك.. شو رأيك أنت تتبرعيلو يا هيفا؟”، وذلك في سخرية من مطالبة حسن نصر الله أنصاره بالتبرع للحزب.

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الإعلامي المصري عمرو أديب شن هجوما حادا على أفيخاي أدرعي بسبب رسالته لهيفاء، حيث قال إن أفيخاي أدرعي لا يعرف العرب جيدا، ويجب أن يعلم أن العرب دائما يتحدون في وجه الغريب، وضرب له المثل المصري: “أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب”.

أديب أضاف، في برنامجه “الحكاية”: “العرب رغم الـ40 عاما سلام، لديهم حاجزا نفسيا ضد إسرائيل، فالقضية ليست سلاما أو استرداد المصريين لأرضهم، فالقدس لم تعد بعد، والمسجد الأقصى لم يعد، وحقوق الفلسطينيين لم تعد”.

وتابع: “الدعابة هذه المرة لم تؤت نتيجتها يا أفيخاي، اسأل الضابط التابع له في الموساد، وأخبره أن عمرو أديب قال إن هذه الدعابة تحدث تعاطفا مع حزب الله وليس ضده، وسترى ماذا سيقول لك”.