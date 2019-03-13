هيو جاكمان يتجول بدراجته في شوارع نيويورك.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي، مجموعة من الصور، للنجم والممثل الأمريكي الكبير هيو جاكمان وهو يستمتع بركوب دراجته في شوارع حي سوهو بمدينة نيويورك، وذلك قبل طرح فيلمه الأنيمشن Missing Link، المقرر طرحه يوم 12 إبريل من العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويدور الفيلم حول السير ليونيل فروست صاحب الشخصية الكاريزمية المحقق الأول في عالم من الأساطير والوحوش، والمشكلة هي أنه لا يوجد أيا من أقرانه من ذوي العقلية متناهية الصغر في المجتمع يدركون ذلك، والفرصة الأخيرة للسيد ليونيل لقبوله فى هذه النخبة هي مغامرة جديدة تعتمد على السفر إلى شمال غرب المحيط الهادئ في أميركا لإثبات وجود مخلوق أسطوري، وبقايا حية من سلالة الإنسان البدائية.

الفيلم من بطولة زوي سالدانا، هيو جاكمان، تيموثي اوليفانت، إيما طومسون، زاك جاليفياناكيس، ستيفن فراي، مات لوكاس، أمريتا أشاريا، ديفيد وولامز، ومن تأليف وإخراج كريس بتلر.

Advertisements

وكان النجم والمطرب الأسترالي الشهير هيو جاكمان، قد استطاع أن يشعل المسرح و ينتزع صيحات الجمهور في بداية حفل توزيع الجوائز البريطانية بريت، والتي أقيمت مؤخرا، في دورته الـ 39 لعام 2019، في العاصمة البريطانية لندن، يوم الأربعاء 20 فبراير.

النجم العالمي هيو جاكمان، البالغ من العمر 50 عاما، تألق بإحدى أغانيه بشكل مميز ومحترف على المسرح، وسط صيحات الإعجاب من الجمهور.

وكانت المواهب الشابة، قد هيمنت على قائمة المرشحين لجوائز بريت الموسيقية هذا العام، ومن بينها أسماء لامعة مثل آن-ماري ودوا ليبا وجيس جلين وجورج إزرا.