هند البلوشي في لقاءٍ صريح عبر "هذا أنا"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تحلّ النجمة الكويتية "هند البلوشي" ضيفة على البرنامج الاجتماعي الحواري "هذا أنا" الذي تقدمه الإعلامية "ندى الشيباني" على شاشة قناة "الامارات"، وذلك يوم السبت 16 مارس في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات (العاشرة بتوقيت السعودية).

وتتميّز هذه الحلقة بعفويتها المطلقة وبأجوبتها الجريئة والصريحة على عدد من القضايا التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي. كما تُعبِّر عن موقفها في عدد من النقاط التي تشغل الرأي العام، لتتطرق بعد ذلك إلى مسيرتها الطويلة في مجال الدراما والمسرح بالإضافة الى جديدها الذي سيرى النور خلال رمضان 2019.

هذا ولم تُغفِل الفنانة الكويتية الكشف على جوانب مهمة ومحطات فارقة وحساسة في حياتها الشخصية، معبِّرة عن طموحاتها ومخاوفها وأحلامها المهنية والخاصة.

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