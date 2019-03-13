شكرا لقرائتكم خبر عن " ناسينى ليه" لتامر حسنى تقترب من 25 مليون مشاهدة فى 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب فيديو كليب أغنية "ناسينى ليه" للنجم تامر حسنى من 25 مليون مشاهدة، وذلك بعد مرور 3 أسابيع على طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات تامر حسين توزيع تامرعلى ووسام عبد المنعم، ومونتاج عمرو عاكف، ومكساج هانى محروس، ماسترأمير محروس، والكليب فكرة تامر حسنى، ومن إخراج سعيد الماروق.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى هو ألبوم "عيش بشوقك" الذى حقق نجاحا كبيرا وأيضا فيلم "البدلة" الذى حقق نجاحا جماهيريا أيضا، حيث شاركه البطولة أمينة خليل وأكرم حسنى وحسن حسنى ودلال عبد العزيز وماجد المصرى.