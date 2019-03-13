فيديو| على طريقة محمد رمضان.. محمد إمام مع الجمهور في الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان محمد إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، فيديو أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل "هوجان" الذي يخوض به السباق الرمضاني. وعلق إمام على الفيديو: "أسعد لحظات حياتي بتبقى في وسط الناس اللي بيحبوني من قلبهم.. جمهور عظيم يستحق الواحد يموت نفسه علشانه". يُذكر أن الفنان محمد رمضان يحرص في كل عمل يقوم بتصويره في الشارع على التواجد وسط جمهوره وإلتقاط الصور التذكارية معهم. مسلسل "هوجان" من إنتاج تامر مرسي، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج : شيرين عادل.

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