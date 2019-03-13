رسالة غاضبة من ابنة هيفاء وهبي.. فهل قصدت إحراجها قبيل عيد الام؟

هيفاء وهبي وابنتها زينب فياض

أثارت زينب فايض، إبنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، الجدل بعد حديثها الغاضب عن سلوك بعض الامهات بمناسبة اقتراب احتفالات عيد الأم هذا الشهر.

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ونشرت زينب رسالة حول هذه المناسبة عبر حسابها على انستجرام والتي جاءت أيضاُ في يوم احتفال والدتها بعيد ميلادها.

وقالت زينب فياض في رسالتها التي اعتبرها البعض هجوماً غير مباشراً على والدتها هيفاء وهبي :” في أمهات حرام فيهم كلمة أم، حرام لان كلمة الأم بحد ذاتها مسئولية ونعمة من ربنا حرام تنعطي لنساء فقط لأنهم أنجبوا..”

وأثارت رسالة ابنة هيفاء وهبي الجدل لانتقادها الحاد لبعض الأمهات، خاصة انها على خلاف وقطيعة مع والدتها منذ سنوات طويلة، وتابعت في رسالتها:” اللي عنده أم بكل ما تحمل كلمة أمومة من مشاعر مقدسة ما يتأخر لحظة من أن يفديها بقلبه لو طلبت..واللي انكتبله يكون عنده أم بالإسم فقط لانها امتلكت شرف انجابه وما قدرت قيمة هالشرف ما يتأخر ولا لحظة من أن يشكيها لرب السماء ويتجنبها بكل تفاصيل حياته”.