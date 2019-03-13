غادة عبد الرازق تخطف الانظار بجلسة تصوير محتشمة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مارس 2019 02:52 صباحاً -

غادة عبد الرازق خضعت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق لجلسة تصوير جديدة مع المصور خالد فضة ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية محتشمة. Advertisements ونشرت غادة عبدالرازق مجموعة من صور جلسة التصوير عبر حسابها على اسنتغرام ظهرت فيها بستايل كلاسيكي نفذتها تحت إشراف الاستايلست عبير الأنصاري، والمكياج زينب حسن، والشعر أسامة درويش. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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