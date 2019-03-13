دموع زوجة رونالدو تخطف الانظار في دوري الابطال

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مارس 2019 02:52 صباحاً -

خطفت جورجينا رودريجز زوجة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الأنظار في ملعب آرينا بمدينة تورينو، بعد نزول دموعها عقب هاتريك النجم البرتغالي في شباك أتليتكو مدريد. وتغلب فريق يوفنتوس على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 0/3، في إياب منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليتأهل اليوفي لدور الـ8. سجل أهداف اليوفي كريستيانو رونالدو “هاتريك” في الدقائق 27 و48 و86 ليحقق ريمونتادا، خاصة أن أتلتيكو مدريد فاز ذهابا 0/2.

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