كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مارس 2019 02:52 صباحاً -
أحدثت سارة الودعاني ضجة كبيرة جداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة تعاملها مع العاملة المنزلية.
فقد تناقل الناشطون مقطعاً مصوراً نشرته على حسابها على “سناب شات” وظهرت فيه العاملة وهي تنظم ملابس المولود الجديد.
وأرفقت المقطع بالتعليق: “جننتها كل يوم تعيد ترتيب الملابس حسب العمر واللون. واليوم قررت حسب الطول”.
فيما قامت بتصويرها في مقاطع اخرى اثناء استعمالها لهاتفها وسألتها: “وريني شنو هذا” لتسخر منها بعد ذلك “شكلك مشهورة انت فايسبوك عندكم”.
وقد استفز الفيديو عدداً كبيراً جداً من متابعين سارة الودعاني الذين وجهوا اليها الكثير من الانتقادات واتهموها باستغلال العاملة بطريقة غير إنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر موجة غضب ضد سارة الودعاني بسبب عاملتها المنزلية.. شاهد كيف تعاملها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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