ويل سميث جنيّ أزرق .. إطلاق أوّل إعلان تشويقي لفيلم "علاء الدين"

أصدرت شركة "ديزني" أوّل إعلان تشويقي لفيلم "Aladdin" "علاء الدين"، منذ ساعات عدة، لِتجذب على الفور آلاف المشاهدين من عشاق السلسلة الكارتونية.

وينتظر كثيرون من الشغوفين بالسينما مشاهدة ما ستقدمه النسخة الجديدة من الفيلم الذي صدرت نسخته الأولى عام ١٩٩٢.







ووفق موقع "فارايتي" الأمريكي، تضمّن الإعلان الجديد مشاهد الجنيّ الأزرق الضخم، الذي يؤدّي دوره النجم ويل سميث، إذ بدَت هذه الشخصية الخيالية مرِحةً كما توقّع الجمهور.

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ومازح الجنيّ علاء الدين في البداية محاولاً إثارة رعبه بمظهره المخيف وصوته الأجش، قبل أن يخبره بحقيقة الدعابة.



ويمكن استنتاج بعض تفاصيل الفيلم من خلال دقائق "التريلر" المعدودة، حيث يطلب علاء الدين من الجنيّ، في واحدةٍ من أمانيه الثلاثة، أن يساعده على التحوّل إلى أمير كي يحظى بحب الأميرة ياسمين، في وقت يحيك خلاله "الشرير جعفر" مكيدةً لِبطل القصّة.

وكشف "التريلر" الجديد عن وجود صورة مبهرة ملئية بالألوان، وأزياء عربية تشبه تلك التي ظهرت في النسخة القديمة، فضلاً عن النمط الموسيقي ذاته.

ويصدر الفيلم يوم ٢٤ مايو/آيار 2019، وهو من بطولة المصري الكندي مينا مسعود في دور علاء الدين، والإنجليزية نعومي سكوت بدور الأميرة ياسمين، بينما يتقمّص شخصية "الشرير جعفر" مروان كنذاري.