شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الموسم الثالث من Gold Rush: Parker’s Trail الخامس الخامس من ابريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Discovery أن الموسم الثالث من برنامج Gold Rush: Parker’s Trail، سيبدأ في 5 أبريل المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

وتدور أحداث الموسم الجديد حول رؤية عامل منجم الذهب باركر شنابيل وفريقه، حيث يسافرون إلى بابوا في غينيا الجديدة في محاولة منهم للعثور على الخامات الأصلية من دون استخدام معدات تعدين التي من الممكن أن تبلغ قيمتها مليون دولار، في ما يعتبر واحدا من أصعب البيئات الغنية غير المستغلة للذهب في العالم.

بدأ عرض Gold Rush: Parker’s Trail في 24 مارس من عام 2017، واحتوى الموسم الأول على 5 حلقات، وانتهى في 14 أبريل من نفس العام، وتم عرض الموسم الثانى من البرنامج في 23 مارس من 2018، واحتوى على 7 حلقات، وانتهى في 4 مايو من نفس العام.

البرنامج من تقديم بول كريستي، ويظهر المنجم باركر شنابيل بنفسه، وفريقه كارلا آن، ريك نيس، سام براون، جيمس لفيلى بأنفسهم.