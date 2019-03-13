يحيى خليل يفتتح مهرجان "حكاوى الجاز" أول أبريل بمكتبة الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الموسيقار يحيى خليل الدورة الثالثة من مهرجان "حكاوى" المقرر انطلاقه 1 بريل المقبل بمكتبة الإسكندرية، وهو أول كرنفال موسيقى من نوعه فى عروس البحرالمتوسط و يختص بتسليط الضوء على نشر ثقافة موسيقى الجاز، وتقديمها للجمهور العادى.

يحيى خليل عميد موسيقى الجاز فى مصر والشرق الأوسط، وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينات القرن الماضى، وطاف بأعماله معظم دول العالم، وشارك فى العديد من المهرجانات الدولية، ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها، كما قدم حتى الآن أكثر من 5 آلاف حفل حول العالم.