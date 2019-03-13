ماتت بخطأ طبي وأعلنت وصيتها قبل الوفاة بدقائق.. مواقف في حياة سعاد نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حلت بالأمس ذكرى ميلاد الفنانة سعاد نصر، التي ولدت في 12 مارس 1953، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975. شاركت في بداية مشوارها الفني في عدة أفلام منها "شقة وسط البلد" عام 1975، وتنوعت أدوارها ما بين سينما وتليفزيون ومسرح، وحققت نجاحًا كبيرًا في كل المجالات.

تميزت سعاد نصر بإطلالة مختلفة منذ أن اكتشفها أستاذها الفنان الكبير كرم مطاوع، وشاركت في فيلم المخرج الكبير يوسف شاهين "حدوتة مصرية" عام 1982، وفي العام ذاته شاركت في فيلمي "الغيرة القاتلة" و"عنئوب الدم"، وأدت دور نجوى الراقصة في فيلم "بيت القاضي" عام 1984.

وفي العام التالي شاركت في فيلم "هنا القاهرة" مع الفنان محمد صبحي، وأبدعت في المسرح بعد مشاركتها الفنان محمد صبحي مسرحية "الهمجي" عام 1985.

ونرصد لكم في هذا التقرير مواقف من حياة سعاد نصر:

حياتها الأسرية

تزوجت الفنانة سعاد نصر من الفنان الراحل أحمد عبد الوارث، وأنجبت فيروز وطارق، ثم تزوجت من المهندس محمد عبد المنعم، بعد 10 سنوات على وفاتها- زوج سعاد نصر يكشف وصيتها، وكشف المهندس محمد عبد المنعم أن سعاد نصر استيقظت من غيبوبتها لمدة 5 دقائق وتحدثت إليه وأبلغته وصيتها. وقال إنها طلبت منه أن يدفنها بسرعة وأن يبقى أهلها لمدة ساعة كاملة أمام قبرها للدعاء لها بالرحمة، وأضافت: "اللهم توفني مع الأبرار" لتدخل بعد ذلك في غيبوبتها الأخيرة قبل وفاتها".

سعاد نصر

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الفنانة سعاد نصر دخلت المستشفى لتقوم بعملية شفط دهون، لكنها توفيت إثر حقنة خاطئة اعطاها لها الطبيب محمود غلاب، طبيب التخدير والذي حكمت عليه المحكمة بالسجن ثلاث سنوات وبعدها تم تخفيفها لسنة مع إيقاف التنفيذ، سعاد لم تكن تعاني من أي مرض إلا أن حقنة تخدير ادخلتها في مضاعفات ما بعد الجراحة تسببت في وفاتها.

سعاد نصر في "يا تلفزيون يا"

تفاصيل براءة الطبيب

أصدرت محكمة الجنح المستأنفة بمدينة نصر بالقاهرة، حيثيات حكمها في قضية وفاة الفنانة ‏"سعاد نصر" التي قضت بحبس طبيب التخدير لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، ‏وقالت المحكمة فى حيثياتها إنها ترى تعديل ‏العقوبة للقدر المناسب بجعلها سنة نظرا لكبر سن المتهم كما لم يثبت ‏للمحكمة من السيرة الذاتية للطبيب "محمود غلاب" سبق إهماله وتقصيره ‏أو اتهامه في قضايا مماثلة.

‏وأضافت أنها راعت ما في الحبس من اختلاط بأرباب السوابق، ويكفي ‏المتهم ما لقاه من إجراءات التحقيق والمحاكمة واعتقادا من المحكمة أن ‏المتهم لن يعود لمثل ما اقترفه مرة أخرى، فضلاً عن حضور ورثة المجني عليها عدا والدتها واقروا بالتصالح ‏بتوكيل خاص يبيح الصلح والتنازل فى 15 يناير 2009 الأمر الذي ترى ‏المحكمة بسببه إيقاف عقوبة الحبس.

وكان آخر دور للفنان سعاد نصر دور عنبة فضل في فيلم "على سبايسي" للفنان حكيم، ورحلت سعاد نصر تاركة 146 عمل فني، بين الكوميديا والتراجيديا، إلا أن العامل المشترك بينها أنها أعمال ستعيش طويلاً.