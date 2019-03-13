دانا حمدان بـ"روب الاستحمام" ورحمة حسن دون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي: يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على صفحات التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات للنجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية. سارة الشامي نشرت الفنانة سارة الشامي، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة مميزة. وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها ومحبيها. قمر نشرت المطربة اللبنانية قمر صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام". وظهرت في الصورة بإطلالة مميزة، نالت إعجاب متابعيها. كارول سماحة نشرت المطربة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة مميزة كاجوال. نرمين ماهر نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة على طريقة "سليفي". Advertisements مادلين مطر نشرت الفنانة مادلين مطر صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة وأنيقة بفستان لبني اللون. راغب علامة نشرت المطرب راغب علامة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، صورة له وهو يستمتع بوقته وسط الثلوج. محمد لطفي نشرت الفنان محمد لطفي، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، صورة له من كواليس فيلمه الجديد "حملة فرعون"، مع النجم عمرو سعد. دانا حمدان نشرت الفنانة دانا حمدان صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام". وعبر متابعوها عن إعجابهما بالمكياج الذي ظهرت به. رحمة حسن نشرت الفنانة رحمة حسن صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وظهرت فيها دون مكياج. هبة طوجي نشرت المطربة هبة طوجي، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة مميزة. وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها ومحبيها.​

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