محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر موقع الخليج 365، أمس الثلاثاء، عددًا من الأخبار الفنية، منها ما تناول تعاقد السبكي مع الملاكم العالمي مايك تايسون لمشاركة عمرو سعد "حملة فرعون"، والقبض على ممثلة أمريكية شهيرة بعد اتهامها بالاحتيال والغش، وتهديدات شادي سرور لمحمد رمضان، وغيرها. إليكم تفاصيل ما تم نشره:

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| شادي سرور يهدد محمد رمضان وملاكم عالمي في فيلم مصري جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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