بالفيديو: حلا الترك تكشف سراً عن حياتها للجمهور من خلال برنامجها

تفاجئ النجمة الشابة حلا الترك متابعيها في كل حلقة من حلقات برنامجها الواقعي “حلا” بتفاصيل حياتها وأسررها الخاصة مع أفراد أسرتها برفقة والدتها منى السابر، من دون ذكر كل من والدها أو شقيقتها غزل الترك.

في إحدى حلقات البرنامج كشفت حلا الترك عن أحد أسرارها الخاصة من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة والدتها وهي تغني “حبني أو حب غيري” للفنانة الاماراتية أحلام.

كانت حلا الترك على طبيعتها تصفق وتغني بعفوية إلى جانب والدتها وهو ما أظهر لمتابعيها أنها دائماً ما تبدو على طبيعتها مع والدتها وفي جلساتها العائلية وهو ما يدفعها تغتي من دون توقف.

غناء حلا الترك نال إعجاب آلالاف المشاهدين الذين انبهروا بجمال صوتها وعبروا عن سعادتهم للراحة النفسية التي بدت تعيشها حلا الترك مع والدتها وجدتها وأفراد أسرتها جميعهم.

بالرغم من الكثير من الانتقادات العالية لحلا الترك على برنامجها الواقعي إلا أن البرنامج لاقى الكثير من المشاهدات العالية وحصد اهتمام كبير من جمهورها خاصة وأنها تتبع موضة المكياج وتتألق كالفتيات الأكبر عمراً.