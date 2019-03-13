فن ومشاهير

أدهم سليمان يزيح الستار عن أغنيته الجديدة

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كشف النجم أدهم سليمان عن طرح أغنية جديدة بعنوان "صورة معكوسة"، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق كاتباٌ: "أغنية جديدة.. صورة معكوسة.. قريباٌ".

 

يذكر أن المطرب أدهم سليمان يستعد لإحياء حفل غنائي يوم الإثنين الموافق 25 مارس من الشهر الجاري بنادي أم في بي في الإسكندرية، كما يشاركه في الحفل

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النجمة شيماء المغربي، و من المقرر أن يبدأ  الحفل في تمام الساعة الثانية ظهراٌ، بسعر تذكرة 100 جنيهاٌ. 

 

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