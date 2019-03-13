شاهد.. وليد الشامي يروج لحفله المقبل في خليج البحرين

روج النجم وليد الشامي عن موعد حفله المقبل، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و من المقرر إحياءه الخميس الموافق 14 مارس من الشهر الجاري، ذمن مهرجان الربيع العربي. الموافق 14 مارس من الشهر الجاري، ذمن مهرجان الربيع العربي. يذكر أن المطرب العراقي وليد الشامي طرح مؤخراٌ أغنيته "القاضي راضي"، و هي من كلمات قصي عيسى، و الحان علي جاسم.

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