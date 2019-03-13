24 مارس.. فابريكا باند تحيى حفلا لموسيقي الجاز في دار الأوبرا

تحيى فابريكا باند حفل غنائي لموسيقي الجاز يوم الأحد الموافق 24 مارس الجاري، علي المسرح المكشوف، بدار الأوبرا المصرية في محافظة القاهرة، و من المقرر أن

يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءٌ، بسعر تذكرة 100 جنيهاٌ.

يذكر أن فابريكا باند تأستت علي يد الدكتورة نيفين

علوبة و المخرج المسرحي محمد أبو الخير أول مؤسسة مصرية مستقلة متخصصة في المسرح الموسيقي الغنائي، و تقدم فابريكا باند أيضاٌ عدة ورش متخصصة بالحركة المسرحية و اللياقة و التمثيل و الإعداد المسرحي بجانب الحفلات المنتظمة.