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24 مارس.. فابريكا باند تحيى حفلا لموسيقي الجاز في دار الأوبرا

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تحيى فابريكا باند حفل غنائي لموسيقي الجاز يوم الأحد الموافق 24 مارس الجاري، علي المسرح المكشوف، بدار الأوبرا المصرية في محافظة القاهرة، و من المقرر أن

يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءٌ، بسعر تذكرة 100 جنيهاٌ.

 

يذكر أن فابريكا باند تأستت علي يد الدكتورة نيفين

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علوبة و المخرج المسرحي محمد أبو الخير أول مؤسسة مصرية مستقلة متخصصة في المسرح الموسيقي الغنائي، و تقدم فابريكا باند  أيضاٌ عدة ورش متخصصة بالحركة المسرحية و اللياقة و التمثيل و الإعداد المسرحي بجانب الحفلات المنتظمة.

 

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