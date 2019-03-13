24 مارس.. فابريكا باند تحيى حفلا لموسيقي الجاز في دار الأوبرا

تحيى فابريكا باند حفل غنائي لموسيقي الجاز يوم الأحد الموافق 24 مارس الجاري، علي المسرح المكشوف، بدار الأوبرا المصرية في محافظة القاهرة، و من المقرر أنيبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءٌ، بسعر تذكرة 100 جنيهاٌ.
يذكر أن فابريكا باند تأستت علي يد الدكتورة نيفين
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