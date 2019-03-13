طرحت النجمة أنغام، فيديو لحفلها بفندق كمبينسكي في التجمع الخامس، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". "فيس بوك". يذكر أن المطربة أنغام طرحت مؤخراٌ ألبومها بعنوان "حالة خاصة جدا"، كما يضم الألبوم 14 أغاني، و من أبرزهم "ليلى"، "عبيه"، "على حسك في أيامي"، "ياريتك فاهمني"، "نزوة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لحظة بلحظة.. أنغام تشارك جمهورها تفاصيل حفلها بالتجمع الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.