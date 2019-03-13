لطيفة تروج لحلقتها المقبلة مع مدحت صالح

روجت النجمة لطيفة لحلقتها المقبلة مع المطرب مدحت صالح، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت كاتبة: "استنونا يوم الخميس مع صوت مصري أصيل

الفنان الكبير مدحت صالح الساعة ٩ مساءً علي قناة dmctv و قناة abudhabitv".

يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة طرحت سابقاٌ أغنية "فيها و فيها"، و

هي من كلمات شادي نور، و ألحان بلال سرور، و توزيع هاني ربيع، كما حققت الأغنية نسبة مشاهدةعالية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".