فن ومشاهير

لطيفة تروج لحلقتها المقبلة مع مدحت صالح

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

روجت النجمة لطيفة لحلقتها المقبلة مع المطرب مدحت صالح، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت كاتبة: "استنونا يوم الخميس مع صوت مصري أصيل

الفنان الكبير مدحت صالح الساعة ٩ مساءً علي قناة dmctv و قناة abudhabitv".

 

يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة طرحت سابقاٌ أغنية "فيها و فيها"، و

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
هي من كلمات شادي نور، و ألحان بلال سرور، و توزيع هاني ربيع، كما حققت الأغنية نسبة مشاهدةعالية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة تروج لحلقتها المقبلة مع مدحت صالح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا