نشر اليوتيوبر شادي سرور، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشور وجه من خلاله رسالة تحذيرية للفنان محمد رمضان، وذلك بعد إعلانه طرح أغنية جديدة.
كاتبًا: "تحذير.. لمحمد رمضان، سمعت إنك هتنزل
يُذكر أن الفنان محمد رمضان أعلن عن إحياء حفل غنائي في مصر يوم 29 مارس سيعلن فيه عن أغنيتين لم يطرحهما من قبل.
كانت هذه تفاصيل خبر شادي سرور يوجه رسالة تحذير لـ محمد رمضان: أنا كابوسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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