شادي سرور يوجه رسالة تحذير لـ محمد رمضان: أنا كابوسك

نشر اليوتيوبر شادي سرور، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشور وجه من خلاله رسالة تحذيرية للفنان محمد رمضان، وذلك بعد إعلانه طرح أغنية جديدة.

كاتبًا: "تحذير.. ‏لمحمد رمضان، سمعت إنك هتنزل

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أغنية تاني، ‏لو عملت أغنية تقرفنا وبتعظم في نفسك تاني.. ‏هنزل عليك بديس تراك هيقعدك كتير في البيت، ‏فاحذر من الغرور أكتر من كده،لإن احنا زهقنا، ‏ولو أنت نمبر وان، أنا أول واحد، وأغنيتي موجودة على اليوتيوب، ‏قبل ما تفكر تغني أصلاً، ‏تحياتي كابوسك".

يُذكر أن الفنان محمد رمضان أعلن عن إحياء حفل غنائي في مصر يوم 29 مارس سيعلن فيه عن أغنيتين لم يطرحهما من قبل.