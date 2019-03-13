بالفيديو والصور: هل بإمكانك تحمل ٢٥٠٠ درجة؟

لا نتكلم عن درجات الحرارة العالية هنا، بل عن عدد الدرجات الموجودة في السلالم لمبنى أيقوني جديد سيتم افتتاحه خلال أيام في مدينة نيويورك في الجزء الغربي لبلدة مانهاتن بالتحديد.

المبنى الذي يعتبر عملا فنيا مميزا وفريدا من نوعه، منحوتة وعمل هندسي رائع ومختلف بتصميمه عما اعتدناه أو شاهدناه سابقا.

بحسب وكالة “أسوشيايتد برس” نيويورك،”فيسل” Vessel هو بناء معدني ضخم من روائع الهندسة المعمارية الحديثة، صممه المهندس البريطاني المعروف “توماس هيذرويك”، ويتمتع بشكل الجزء العلوي لكأس النبيذ وسيتيح للناس تجربة صعود ٢٥٠٠ درجة في سلالم متشابكة ومتصلة ببعضها البعض.

المبنى العملاق سيتم افتتاحه للعامة يوم الجمعة ١٥ مارس من قبل “هادسون-ياردز” للتطوير التابع لمدينة نيويورك ضمن أول المشاريع المقررة للجزء الغربي لبلدة مانهاتن. شبكة السلالم ترتفع حوالي ٤٦ مترا مطلة على نهر “هادسون” وتحتوي على ٢٥٠٠ درجة.

وبحسب (سي-بي-أس-نيويورك)، “هادسون-ياردز” للتطوير هي احدى أكبر وأهم وأغلى الشركات الخاصة لتطوير وبناء العقارات في تاريخ أميركا.

Advertisements

هذا البناء هو جزء من مشروع استثماري كبير تصل قيمته إلى ٢٥ مليون دولار تقوم به “هادسون-ياردز” للتطوير التابع لمدينة نيويورك، المشروع بمساحة ١٨ مليون قدم مربع من المساحات التجارية والسكنية يتضمن فندق، مدرسة، مركز تجاري “مول”، مطاعم، مساكن رفاهية وناطحة سحاب أطول من مبنى الـ”إيمباير ستيت”. و ١٤ فدانا من الحدائق والمتنزهات وكلها مبنية في جوار ساحة السكك الحديدية لـ”لونغ-آيلند”، التي ظلت نشطة طوال عملية البناء. أنهى المشروع ٢٠ الف عامل وفي وقت قياسي.

تظهر الصوة الملتقطة بطائرة درون مبنى “فيسل”، وهو عبارة عن هيكل طوله ١٥٠ قدمًا من سلالم متشابكة قابلة للتسلق، وهو النقطة المحورية في مشروع “هادسون-ياردز” للتطوير التابع لمدينة نيويورك بقيمة ٢٥ مليون دولار. يفتح هيكل التسلق للجمهور يوم الجمعة.

المصدر: دايلي ميل

ترجمة خليل الكردي لموقع راديو صوت بيروت إنترناشونال