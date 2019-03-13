القوى الامنية توقف فنان لبناني مشهور!.. فيديو

اوقفت القوى المنية اللبنانية الفنان وديع الشيخ وشخص آخر كان برفقته، امس الثلاثاء، وذلك على احد الحواجز الامنية وذلك بعد أن حدث تلاسن وإشكال بين عناصر الحاجز ووديع الشيخ، وقد تم إقتيادهما الى الشرطة العسكرية حيث تم التحقيق معهما.

وقد ظهر وديع الشيخ، منذ قليل، في فيديو بثه عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي ليؤكد توقيفه قائلا “لنا الشرف ان يوقفنا الجيش” دون ان يكشف المزيد من التفاصيل عن سبب توقيفه.