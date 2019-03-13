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كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مارس 2019 12:52 صباحاً -
اوقفت القوى المنية اللبنانية الفنان وديع الشيخ وشخص آخر كان برفقته، امس الثلاثاء، وذلك على احد الحواجز الامنية وذلك بعد أن حدث تلاسن وإشكال بين عناصر الحاجز ووديع الشيخ، وقد تم إقتيادهما الى الشرطة العسكرية حيث تم التحقيق معهما.
وقد ظهر وديع الشيخ، منذ قليل، في فيديو بثه عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي ليؤكد توقيفه قائلا “لنا الشرف ان يوقفنا الجيش” دون ان يكشف المزيد من التفاصيل عن سبب توقيفه.
كانت هذه تفاصيل خبر القوى الامنية توقف فنان لبناني مشهور!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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