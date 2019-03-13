شاهدوا متحول جنسي أميركي يضع مولوده الأول

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مارس 2019 12:52 صباحاً -

وضع متحول جنسي أميركي مولوده الأول بالرغم من تأكيد الأطباء عدم إمكانية حدوث الحمل، نظرًا لتلقيه علاجًا بهرمون التستوستيرون الذكري.

وكشف موقع “ميرور” البريطاني أن المتحول الجنسي “وايلي سيمبسون” (28 عامًا)، رزق هو وخطيبه “ستيفن غيث” بطفلهما الأول (روان) شهر أيلول الماضي.

وروى “وايلي” للموقع أن الأطباء قد أبلغوه أنه لن يحمل إطلاقًا، بسبب انقطاع الدورة الشهرية داخل جسده، ليفاجأ لاحقًا بوجود جنين حيّ في أحشائه.

وقال “وايلي”، الذي يعيش في ولاية تكساس برفقة خطيبه أنه بدأ عملية التحول من أنثى إلى ذكر وهو في عمر الـ 21 عامًا.



وعلى الرغم من تقدم “وايلي” في مراحل عملية تحوله الجنسية، إلا أنه لا يزال يملك كافة الأعضاء التناسلية الأنثوية، وأنجب إبنه “روان” بعملية ولادة قيصرية.

ولم يستطع المتحول الجنسي إرضاع طفله حليب الصدر، لأنه استأصل ثدييه في عملية جراحي كان قد أجراها سابقًا، بينما يخطط لإنهاء تحوله الجنسي بشكل تام في المستقبل، واستبدال الأعضاء التناسلية الأنثوية بأخرى ذكرية.

كما تحدث “وايلي” عن المضايقات التي تعرض لها من الغرباء خلال فترة الحمل، الأمر الذي لا يشجعه أبدًا على تكرار التجربة، على الرغم من شدة فرحه بقدوم طفل جديد للعائلة المثلية.

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