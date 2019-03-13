كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مارس 2019 12:52 صباحاً -
شاهدوا سارة الودعاني تستغل عاملتها المنزلية وشتائم بالجملة.. هذا ما فعلته!
أحدثت خبيرة الجمال سارة الودعاني ضجة كبيرة جداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة تعاملها مع العاملة المنزلية.
فقد تناقل الناشطون مقطعاً مصوراً نشرته على حسابها على “سناب شات” وظهرت فيه العاملة وهي تنظم ملابس المولود الجديد.
وأرفقت المقطع بالتعليق: “جننتها كل يوم تعيد ترتيب الملابس حسب العمر واللون. واليوم قررت حسب الطول”.
ووصل عدد مشاهدي الفيديو على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق “إنستغرام” إلى أكثر من 291 ألفاً.
وقد استفز عدداً كبيراً جداً من المتابعين الذين وجهوا الكثير من الانتقادات إلى الودعاني واتهموها باستغلال العاملة بطريقة غير إنسانية.
ووصلت بعض التعليقات إلى حدّ الشتائم. ومما جاء فيها: “مريضة ومبسوطة بعد صدق إنها متخلفة” و”فعلاً الجوعان إذا شبع” و”لازم هلالاشكال ما تساعدونها إنها تنتشر. لا تحطون أخبارهم. بنات وشباب الخليج فيهم نماذج مشرفة” و”أنا سعودية وأشوف تصرفها جاهل بربري سافل.أنا لما اطلب من الخادمة شي أقول لها لوسمحتِوأشكرها ساعة”.
ويشار إلى أن الودعاني رزقت أخيراً بطفل أطلقت عليه اسم “سعد”. وقد نشرت الكثير من الصور والفيديوهات بدءًا من اللحظات الأولى لدخولها إلى المستشفى.
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