شاهدوا رجل ينجو من الموت بلحظات قبل انهيار جدار على رأسه في لندن

رجل ينجو من الموت بلحظات قبل انهيار جدار على رأسه

نجا رجل يمشي على الرصيف من الموت سحقا أسفل جدار في لندن، بعد انهيار الحائط وسقوطه في المكان الذي كان يمر منه قبل ثوان قليلة.

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والتقطت كاميرا المراقبة في الشارع فيديو لثوان قليلة فصلت بين الرجل ولحظة انهيار الجدار الضخم في شارع “ستوك نيونغتون هاي ستريت” شرقي لندن.

وأوضحت التقارير، أن الرياح الشديدة هي سبب سقوط جزء كبير من حائط المبنى، ولم يصب أحد بأي مكروه.

وانتشر هذا الفيديو بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي معتبرين أن هذا الرجل محظوظ بشكل كبير بعدما نجي من الموت.