تركي ال الشيخ ينعي والدته من الرضاعة

تركي آل الشيخ Advertisements

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركى آل الشيخ عن وفاته والدته من الرضاعة نورة بنت عبد الله بن صالح الراشد .

وكتب المستشار تركى آل الشيخ عبر موقع “تويتر”: “انتقلت والدتي من الرضاعة “نوره بنت عبدالله بن صالح الراشد” لرحمة الله.. أسأله سبحانه أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته .. إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيِه رَاجِعُوْن”.

وقد حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء لآل الشيخ كان منهم راشد الماجد ونوال الكويتية، رابح صقر، مصطفى الاغا وغيرهم.