شاهدوا ما هو سبب غضب والد أحمد فهمي منه بعد ارتباطه بهنا الزاهد!.. وماذا عن موعد زفافهما!

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مارس 2019 12:52 صباحاً -

أحمد فهمي وهنا الزاهد

كشف الفنانان أحمد فهمي وهنا الزاهد ظروف ارتباطهما ومراسم خطوبتهما السريعة. وجاء ذلك خلال حلولهما ضيفين على برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة قناة dmc.

وكشف الممثل أن هنا تعرفت أولاً إلى شقيقه كريم وزوجته دانيا، لافتاً إلى أن الأخير أخبره أنه أعجب بها وشجعه على الارتباط بها.

وذكرت هنا أنها لبت مع والدتها دعوة وجهتها إليهما والدة أحمد. وأضافت أن كاميليا إبنة كريم أرادت النزول إلى المسبح وطلبت من الأخير مرافقتها.

وأشارت إلى أنها شجعته على ذلك، مضيفة أن والدتيهما قامتا في هذه الأثناء بقراءة الفاتحة بشكل مفاجئ.

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وقال أحمد إنه طلب منها الزواج عبر الهاتف، كاشفاً أن والده غضب بسبب قراءة الفاتحة في غيابه وأنه أصر على قراءتها ثانية.

وفي المقابل صرّحت هنا بأن الوالد يقف دائماً إلى جانبها ويدافع عنها ويعارض ابنه ويطلب منه الاعتذار منها.

وفي الحلقة نفسها تحدث الفنان عن موعد زواجهما مشيراً إلى أنهما يقومان حالياً بتصوير دوريهما في مسلسل “الواد سيد الشحات” الذي يرتقب عرضه في رمضان المقبل.

وقال إنهما سيتفرغان بعد الانتهاء منه لإقامة استعدادات حفل الزفاف في أسرع وقت ممكن. وعن الإنجاب أفاد بأنهما لم يأخذا أي قرار في هذا الشأن.



كذلك أعلن الممثل أنه رأى في هنا خلال لقائهما الأول أنها “بيئة” بسبب اعتقاده أن شعرها الأشقر ولون عينيها اصطناعيان.

وعلق: “من الصعب أن تجد “ميكس” العيون الملونة والشعر الأشقر في مصر طبيعياً. وإذا كان الشعر مصبوغاً والعدسات لاصقة فهذا يسمى “بيئة”.

ويشار إلى أن فهمي تعرض مؤخراً لإصابة في موقع تصوير المسلسل. وقد أدت إلى حدوث خلع فى إصبع يده اليمنى وقطع في الوتر، ما استدعى دخوله إلى المستشفى.