ممثل تركي يتخلى عن لحيته وشاربه ويعتمد لوك جديد.. شاهدوا كيف بدا!

يطل الممثل التركي خالد أرغنش الذي اشتهر عربيا باسم “السلطان سليمان” على جمهوره التركي، من خلال فيلم سينمائي جديد بدأ التحضير له، وإستعداداً لهذا العمل عمد أرغنش إلى تغيير شكله وإعتماد لوك جديد حيث تخلى عن لحيته وشاربه.

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وإنتشرت صورة له خلال تسوقه في أحد المراكز التجارية الشهيرة بإسطنبول، حيث تحدث عن فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “الخطوة الأولى 1919” ويجسد فيه شخصية “مصطفى كمال أتاتورك” مؤسس الجمهورية التركية.



يذكر أن آخر أعمال أرغنش التلفزيونية مسلسل “أنت وطني” الذي عرض الجزء الأول منه عبر قناة MBC 4 وشاركته في بطولته زوجته الممثلة التركية بارغوزار كورل.