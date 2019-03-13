سارة نخلة في حالة من الصدمة والحزن بعد حكم المحكمة في قضية اعتداء أحمد عبد الله عليها

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كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مارس 2019 12:52 صباحاً -
سارة نخلة و طليقها أحمد عبدالله
تعيش الفنانة السورية سارة نخلة حالة من الصدمة والحزن بعدما أصدرت أحد المحاكم في مصر حكماً ببراءة زوجها أحمد عبد الله محمود من تهمة الإعتداء عليها بالضرب.
وقضت محكمة جنح الدقي، بقبول المعارضة المقدمة من الفنان أحمد عبدالله، على حكم حبسه 3 أشهر لإتهامه بالتعدي بالضرب على زوجته الفنانة سارة نخلة، وإلغاء الحكم السابق وبراءته مما هو منسوب إليه.
جاء هذا الحكم بعد أن كانت محكمة جنح الدقي قد قضت بحبس أحمد عبد الله 3 أشهر وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ في اتهامه بالتعدي بالضرب على زوجته بعدما حررت بلاغا اتهمته فيه بالتعدي عليها بالضرب .
وهناك دعوى قضائية أخرى لم يصدر قرار من المحكمة فيها بعد، تتعلق بإتهام سارة نخلة لزوجها بالنصب عليها والإستيلاء على أموالها، بالإضافة إلى دعوى ثالثة للحصول على الطلاق.
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