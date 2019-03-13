شكرا لقرائتكم خبر عن فى 34 يوم .. فيلم What Men Want يحقق 60 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم What Men Want إيرادات وصلت إلى 60 ملايين دولار منذ طرحه في 8 فبراير الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 52 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، و8 مليون دولار حول العالم.

وتدور قصة فيلم What Men Want حول إبعاد امرأة عن الوسط الكروى من قبل وكلاء الرياضة الذكور فى مهنتها، وبالرغم من ذلك تكتسب ميزة غير متوقعة عليهم عندما تطور القدرة على سماع أفكارهم، وبذلك تبدأ فى التفوق عليهم.

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الفيلم من بطولة تراجى بى. هينسون، وويندى ماكلندون كوفى، وماكس جرينفيلد، وألديس هودج، وتامالا جونز، وتريسى مورجان، وجايسون جونز، وبريان بوسورث، ومن إخراج آدم شانكمان، وتأليف نانسى مايرز.