هكذا علق عمرو عرفة على هدف كريستيانو رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر المخرج الكبير عمرو عرفة، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، مقطع فيديو لهدف رونالد في أتلتيكو مدريد. كتب عرفة: "هناك نوعان من البشر: نوع يُسعِد الناس أينما ذهب، و الآخر يُسعِد الناس إذا ذهب، كريستيانو من النوع الأول". يُذكر أن يوفنتوس الإيطالي يلاعب أتلتيكو مدريد لتحديد المتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

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