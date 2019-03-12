متابعة بتجــــــــــرد: كشف تقارير صحفية أجنبية نقلًا عن مصادر مقرّبة من الشركة المنتجة لفيلم Bohemian Rhapsody للنجم العالمي ذي الأصول المصرية رامي مالك، أنه يتم في الكواليس التحضير لجزء جديد من العمل، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه على المستوى النقدي والجماهيري.
وأشارت التقارير إلى أن القائمين على الفيلم يخططون أن تبدأ أحداث الجزء الثاني، من حيث انتهت أحداث الجزء الأول حيث كان رامي مالك الذي جسد دور المغني الشهير فريدي ميركوري يقدم حفل Live Aid الشهير والذي أقيم باستاد ويمبلي في إنجلترا خلال عام 1985.
وكان الفيلم قد حصد عدة جوائز في حفل الأوسكار الـ91 الذي أقيم يوم 24 شباط/فبراير الماضي، منها جائزة أفضل ممثل التي حصل عليها رامي مالك.
وتدور أحداث الفيلم حول قصة أغنية Bohemian Rhapsody التي كتبها فريدي ميركوري وغنتها فرقة (Queen) الإنجليزية لموسيقى الروك، حيث كان فريدي عضوًا بالفرقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة غير متوقعة لعشاق فيلم Bohemian Rhapsody وما علاقة رامي مالك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.