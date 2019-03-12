مفاجأة غير متوقعة لعشاق فيلم Bohemian Rhapsody وما علاقة رامي مالك؟

متابعة بتجــــــــــرد: كشف تقارير صحفية أجنبية نقلًا عن مصادر مقرّبة من الشركة المنتجة لفيلم Bohemian Rhapsody للنجم العالمي ذي الأصول المصرية رامي مالك، أنه يتم في الكواليس التحضير لجزء جديد من العمل، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه على المستوى النقدي والجماهيري.

وأشارت التقارير إلى أن القائمين على الفيلم يخططون أن تبدأ أحداث الجزء الثاني، من حيث انتهت أحداث الجزء الأول حيث كان رامي مالك الذي جسد دور المغني الشهير فريدي ميركوري يقدم حفل Live Aid الشهير والذي أقيم باستاد ويمبلي في إنجلترا خلال عام 1985.

وكان الفيلم قد حصد عدة جوائز في حفل الأوسكار الـ91 الذي أقيم يوم 24 شباط/فبراير الماضي، منها جائزة أفضل ممثل التي حصل عليها رامي مالك.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة أغنية Bohemian Rhapsody التي كتبها فريدي ميركوري وغنتها فرقة (Queen) الإنجليزية لموسيقى الروك، حيث كان فريدي عضوًا بالفرقة.