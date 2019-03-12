ماريتا الحلاني تطرح أغنية جديدة بعنوان “العمر واحد” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت الفنانة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني أغنية جديدة بعنوان “العمر واحد” عبر قناتها على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. أغنية “العمر واحد” هي من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان علي شعبان وتوزيع طارق عبد الجابر. تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال ماريتا الحلاني كان ألبوم غنائي يضمّ 10 أغنيات وهي “إلى وملكي”، “آخر مرة”، “أنا”، “متلخبطة”، “منو معقد”، “العمر واحد”، “هيا وهاذي”، “خايفة أنام”، “ناسيني” و”تلاقينا”، وتعاونت من خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين. لمشاهدة فيديو أغنية “العمر واحد”:

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