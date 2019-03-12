نوال الكويتية تعلن انضمامها إلى لجنة تحكيم جديدة

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت الفنانة نوال الكويتية رسميًا انضمامها إلى لجنة تحكيم مسرح “كالد” للمواهب والذي تقيمه الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم. وكتبت نوال الكويتية عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “سعيدة ومتشرفة جدا جدا كوني ضمن لجنة التحكيم مسرح (كالد) للمواهب الذي تقيمه الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم ومتشوقة للقاء أبنائي الحلوين”. وتابعت: “إنتظرونى ١٦ مارس الجاري”. الخير أفرح عشاق نوال الكويتية الذين تفاعلوا مع تغريدتها بشكل واسع.

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