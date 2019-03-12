كيم كارداشيان تستأجر منزلًا لسجين.. ما السبب؟

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر موقع TMZ الأميركي خبراً مفاده أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان دفعت إيجار منزل لمدّة خمس سنوات لسجين خرج حديثًا من السجن بعدما أنهى فترة عقوبته.

وفي التفاصيل، فقد تعاطفت كيم مع حالة السجين ماثيو تشارلز وقررت مساعدته.

نُشير إلى أن السجين أمضى 20 عامًا في السجن بعدما كانت فترة عقوبته 35 سنة وذلك وفق قوانين إصلاح السجون في أميركا.

في هذا السياق، عبّر السجين ماثيو عن امتنانه لكيم التي منحته فرصةً لبناء حياته الجديدة.