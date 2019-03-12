مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم وزير الثقافة المصرية

كرمت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة المصرية، تقديرا لجهودها ودورها الكبير في نجاح الدورة الثالثة للمهرجان التي عقدت خلال الفترة من 20 - 26 فبراير الماضي، وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا من أبناء جنوب مصر.



ومنح وفد المهرجان المكون من السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، الدكتورة عزة كامل نائب رئيس مجلس الأمناء، والسيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان، وزير الثقافة شهادة تقدير ودرع المهرجان لدعمها غير المحدود للمهرجان وإدارته منذ انطلاق دورته الأولي، وعبروا بها عن شكرهم العميق لهذه الجهود التي تبذلها في سبيل نهضة الثقافة المصرية بشكل عام والمهرجانات السينمائية بشكل خاص.

كما أعرب وفد المهرجان عن بالغ تقديره للدور الذي لعبته كل قيادات وزارة الثقافة خاصة المركز القومي للسينما والرقابة على المصنفات الفنية، وكذلك الهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة العامة للكتاب وقطاع مكتب وزير الثقافة لدورهم الكبير في خروج الدورة الثالثة من المهرجان بشكل مشرف يليق بصورة مصر الفنية وتاريخ محافظة أسوان العريق.

وفي ختام الجلسة، وجهت وزير الثقافة المصرية التهنئة لوفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على نجاح دورته الثالثة، مؤكدة أن أهم ما يميز المهرجان هو تركيزه على المضمون، مشيرة إلى أن ما تحقق في الدورة الثالثة من نجاح وحضور جماهيري هو نتاج جهد متواصل مدته 3 سنوات.